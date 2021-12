Für Besucherinnen und Besucher der Verbandsgemeindeverwaltung Enkenbach-Alsenborn mit ihren Standorten Rathaus Enkenbach-Alsenborn sowie Verwaltungsgebäude Hochspeyer gilt ab sofort die 3G-Regelung. Der Zugang in die Gebäude ist nur möglich, sofern Sie einen entsprechenden Nachweis bei sich führen.

Geimpfte und Genesene müssen ihren Impfpass, ein Impfzertifikat oder einen Genesenen-Nachweis vorzeigen. Alle anderen müssen einen aktuellen negativen Test aus einem Testzentrum nachweisen. Außerdem müssen alle Besucher der Verwaltungsgebäude ihren Ausweis bereithalten.

Termin vereinbaren

Wer etwas in den Rathäusern zu erledigen hat, sollte vorab bei den zuständigen Sachbearbeitern einen Termin vereinbaren. Die Mitarbeiter werden die Bürger dann an der Eingangstür abholen und ihren 3G-Status überprüfen. Das Pass- und Meldeamt vergibt keine Termine. Hier können Kunden direkt und ausschließlich über die Fensterbedienung ihr Anliegen erledigen. Es gilt die Abstandsregelung (1,50 m) sowie Maskenpflicht. Geöffnet sind die Rathäuser montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich montags von 14 bis 18 Uhr und dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr.

Erreichbar ist das Rathaus Enkenbach-Alsenborn telefonisch unter 06303 9130, per E-Mail an info@enkenbach-alsenborn.de sowie über die Homepage www.enkenbach-alsenborn.de. Das Verwaltungsgebäude in Hochspeyer hat die Telefonnummer 06305 710 und die E-Mail-Adresse werke@enkenbach-alsenborn.de. Die Internetadresse lautet www.werke-enkenbach-alsenborn.de. rhp/ipf