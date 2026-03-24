Mehr als 90 Prozent der Straßenbeleuchtung in Enkenbach-Alsenborn ist bereits auf eine energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Nun sollen auch die restlichen Lampen umgerüstet werden.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat einen entsprechenden Planungsauftrag samt Ausschreibung erteilt. Durch die Maßnahme erhöht sich die Energieeinsparung um weitere knapp 64.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht einer CO 2 -Minderung von knapp 38 Tonnen jährlich. Eine Kostenschätzung geht von Investitionen in Höhe von rund 173.000 Euro aus, durch Förderungen von Bund (43.000 Euro) und Land (35.000 Euro) beträgt der Eigenanteil der Ortsgemeinde rund 95.000 Euro. Nach Aussage von Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel werden sich die Investition innerhalb von fünf Jahren amortisieren.