Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung wurde am Donnerstag ein 33-jähriger Maurergeselle vom Schöffengericht des Amtsgerichts Kaiserslautern verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am 11. April 2020 in Sambach Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie eine Schusswaffe und Munition besessen zu haben.

An dem betreffenden Tag fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in seinem Haus 160,76 Gramm Amphetamin, zwei Gramm Haschisch und 75,7 Gramm Marihuanablüten, die zum eigenen Verbrauch