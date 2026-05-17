Das Hotelrestaurant „Zum Schwan“ in Trippstadt ist das älteste, noch erhaltene Gasthaus im ganzen Pfälzerwald. Am 24. Mai feiert das Lokal seinen 300. Geburtstag.

Das historische Fachwerkhaus im Ortskern der Fremdenverkehrsgemeinde Trippstadt, dessen Fenster im Sommer stets üppig mit roten Pelargonien geschmückt sind, ist ein echter Blickfang. Wer mag hier in drei Jahrhunderten schon alles abgestiegen sein und sein müdes Haupt gebettet haben! „Wenn man sich vorstellt, was dieses Haus schon alles gesehen hat, ist das einfach unglaublich“, findet Inhaberin Anne Schmitt.

Älter als das Trippstadter Schloss Das barocke Schloss ist das Wahrzeichen von Trippstadt. Es wurde in seiner jetzigen Form 40 Jahre nach dem Gasthaus »Zum Schwan« errichtet. Foto: Schöfer

Gebaut wurde das heute unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit seinem barocken Krüppelwalmdach anno 1726 von dem Trippstadter Ehepaar Andreas und Maria Elisabetha Huber. „Es ist damit 40 Jahre älter als das barocke Trippstadter Schloss, das 1767 fertiggestellt wurde“, umreißt Anne Schmitt den zeitlichen Rahmen. „Damals war der ,Schwan’ das Gasthaus der Adligen und Beamten.“ Mit den Freiherren von Hacke, die 1716 vom Kurfürst von der Pfalz mit der 55 Quadratkilometer großen Herrschaft Wilenstein belehnt worden waren und später das Schloss errichteten sowie den Schlossgarten und das Karlstal als dessen naturbelassene Verlängerung anlegen ließen, begann die Phase der Eisenindustrie rund um Trippstadt. Von dieser Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs profitierte auch das Gasthaus, in dem auch die Eisenhütten-Arbeiter verköstigt wurden.

Die Herrschaft der von Hackes endete 1794 mit der verlorenen Schlacht von Trippstadt: Die französischen Revolutionstruppen besetzten das Gebiet – und gingen auch im „Schwan“ ein und aus: „Bei uns hier waren damals viele Soldaten untergebracht“, berichtet die heutige Inhaberin von jenen wilden Zeiten. Nach den Befreiungskriegen von der napoleonischen Herrschaft hatte Trippstadt – und auch der „Schwan“ – in den Hungerjahren 1816/17 mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. „Geholfen hat der Wirtsfamilie dabei sicher, dass der Gastbetrieb nur Nebenerwerb zur Landwirtschaft war“, heißt es in der Publikation „Im Kranz der Wälder“, die in Trippstadt vom Fremdenverkehrsverein herausgegeben wird.

Bald ging es aber wieder aufwärts. Das Gasthaus wurde nun nicht nur mit seinem Tanzsaal Ortsmittelpunkt und ein Ort zum Feiern, auch Versammlungen und Tagungen des Gerichtes fanden hier statt. Zeitweise war auch eine Backstube in Betrieb. Die Eisenindustrie im 19. Jahrhundert wurde von den Freiherren von Gienanth fortgesetzt, die die gesamte Herrschaft samt Schloss und Karlstal erworben hatten – und 1865 an den bayerischen Staat weiterverkauften. Im selben Jahr drückten sogar auch mal die katholischen Schulkinder im „Schwan“ die Schulbank: „Während das alte Gebäude abgerissen und eine neue Schule gebaut wurde, fand der Unterricht für rund 100 Kinder ein Jahr lang in unserem Tanzsaal statt“, berichtet die Inhaberin.

Schon früh zieht das Karlstal Touristen an

Auch bei der allmählichen Entwicklung des Tourismus in den folgenden Jahrzehnten und dann vor allem im 20. Jahrhundert spielte das Gasthaus, vor dessen Haustür der Besuchermagnet Karlstal liegt, eine maßgebliche Rolle – und das nicht erst, als Trippstadt 1986 Luftkurort wurde. Den landschaftlichen Reiz der vom Pfälzerwald umschlossenen Gemeinde wussten auch schon frühere Generationen zu schätzen.

„Unser Haus hat drei Jahrhunderte Krisen, Kriege und gesellschaftlichen Wandel erlebt“, bringt es Anne Schmitt auf den Punkt. Dabei befand sich das Gebäude rund 260 Jahre in Familienbesitz: 1740 hatte die Tochter der Erbauer Johannes Burkart, einen Landwirt vom Stüterhof, geheiratet. „Johann Burckart war nicht nur Gastwirt, sondern auch Bauer. Er genoss ein hohes gesellschaftliches Ansehen, hatte 18 Kinder und war zeitweilig Bürgermeister von Trippstadt.“ Seine Urenkelin ehelichte dann 1874 den aus Weilerbach stammenden Bäcker Heinrich Reckel. Dessen Nachfahren bewirtschafteten das Haus bis zum Tod des letzten Wirts, Heiner Reckel, der 2004 im Alter von nur 52 Jahren einer kurzen schweren Krankheit erlegen war. „2005 übernahm meine Schwester Anke Henzelmann den ,Schwan’“, skizziert Anne Schmitt die weitere Geschichte und fügt an: „Als Anke aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste, sind meine Eltern eingesprungen, bis ich dann im Jahr 2020 den Betrieb übernommen habe.“

Von der Musik auf die Gastro umgesattelt

Im Gegensatz zu ihrer Schwester, die gelernte Hotelfachfrau ist, hatte Anne Schmitt zunächst einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen und Musik studiert. Doch die Pianistin und Chorleiterin sattelte um: „Das Anwesen ist einfach zu schön, als dass es hier nicht weitergeht“, erklärt die 39-Jährige den Schritt, der auch von ihrem Ehemann Lukas unterstützt wurde und den sie nicht bereut hat: „Ein solches Hotel zu führen, ist schließlich auch eine coole Sache, die einen schon stolz macht.“

Der Festsaal grenzt ans Restaurant an und bietet Platz für bis zu 100 Gäste. Auf der Bühne finden auch Konzerte statt. Foto: Gabriele Schöfer

Doch im Vergleich zum früheren Angebot hat die vierfache Mutter einiges geändert, um den Gastro- und Hotelleriebetrieb mit 20 Zimmern und einer Ferienwohnung besser planbar zu machen, so dass er mit einem kompakten Team bewältigt werden könne. „Lieber ein kleineres, aber gutes Team, als ein großes, bei dem man doch immer wieder einspringen muss“, ist Schmitts Motto.

Radler und Wanderer sind die Hauptzielgruppe

In der Hauptsaison von April bis Oktober ist die Küche von Donnerstag bis Montag von 16 bis 19 Uhr, an Freitagen bis 20 Uhr geöffnet und setzt auf eine eher kleine Karte mit regionalen Gerichten sowie Aktionen wie den Dampfnudel- oder Burgerabend. Das Übernachtungsangebot richtet sich vor allem an Radfahrer und Wanderer: Für diese Zielgruppen gibt es beispielsweise Lunchpakete und Gepäckservice, die Möglichkeit zum Wäschewaschen sowie eine kleine Fahrradwerkstatt samt Waschpark und Ladestation. Für das Angebot, das sich besonders auf die Bedürfnisse von Wanderern einstellt, hat der Schwan kürzlich als erste Gaststätte in der Verbandsgemeinde Landstuhl die Auszeichnung „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ erhalten.

Im Sommer ein idyllisches Plätzchen: der Biergarten des »Schwans«. Foto: Gabriele Schöfer

Ein weiteres Standbein sind Familienfeste wie Hochzeiten und runde Geburtstage, die im großen Festsaal, in der Festscheune oder im weitläufigen Garten mit Festwiese stattfinden. „Wir haben viele geschlossene Gesellschaften“, sagt Tamara Zangerle, die sich um die Organisation dieser Veranstaltungen kümmert. Außerdem gibt es im Festsaal mit seiner Bühne, der bis zu 100 Gästen Platz bietet, auch Konzerte, Lesungen oder andere kulturelle Angebote. Auch für Seminare könne er von Firmen gebucht werden.

Für die Zukunft ihres historischen Anwesens hat Anne Schmitt noch viele Ideen, die „aber noch ungelegte Eier sind“, wie sie sagt. Eins steht aber fest: „Mein Ziel ist, dass der ,Schwan’ noch viele Jahrzehnte erhalten bleibt.“

Info

Am Sonntag, 24. Mai, feiert das Gasthaus ab 15 Uhr das 300-jährige Bestehen mit einem Gartenfest.