Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde für das laufende Jahr steht. Am vergangenen Donnerstag hat der Gemeinderat den Etat mit einem Überschuss in Höhe von 4520 Euro im Ergebnishaushalt verabschiedet. Investiert wird vor allem ins Neubaugebiet „Im Hasel“.

Erträge von 1,12 Millionen Euro und stehen Aufwendungen von 1,115 Millionen Euro sind gegenüber. Der Finanzhaushalt weist ein Plus bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 34.098 Euro aus. Die Gemeinde kann am Ende des Jahres auf eine Rücklage von 319.271 Euro schauen und hat einen Schuldenstand von 133.297 Euro. Haupteinnahmen sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen wie die Schlüsselzuweisungen, die Personalkostenzuschüsse und sonstige Entgelte mit insgesamt 557.455 Euro. Steuern bringen 458.100 Euro in die Kasse. Die Aufwendungen werden von den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie den Gewerbesteuerumlagen mit insgesamt 464.920 Euro angeführt. Für Investitionen hat die Gemeinde 47.000 Euro eingestellt – 30.000 Euro für den Ankauf von Land für das Neubaugebiet „Im Hasel“, 10.000 Euro für Brandschutz im Bürgerhaus und 7000 Euro für den Kauf von Wirtschaftsgütern für den Kindergarten. wiu