Die Anzahl der Ökobetriebe hat sich nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern im Landkreis und in der Stadt Kaiserslautern in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Was steckt hinter Öko und ist Bio gleich Bio?

Gab es im Jahr 2010 14 Ökobetriebe in Stadt und Landkreis (davon einer in der Stadt), sind es inzwischen 30 (davon einer in der Stadt). 2010 wurden knapp 1000 Hektar ökologisch bearbeitet,