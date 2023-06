Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Prozess wegen Brandstiftung und Diebstahls vorm Landgericht Zweibrücken gegen einen 27-jährigen Angeklagten aus Hütschenhausen wurde am Freitag eröffnet. Staatsanwalt Martin Kiefer wirft ihm vor, in der Nacht zum 20. Januar 2020 das Firmengebäude des Sanitärbetriebs seines Onkels in Hütschenhausen in Brand gesetzt zu haben.

Laut Anklage soll der 27-Jährige im Dach- und Erdgeschoss des Gebäudes mit Brandbeschleuniger an acht Stellen Feuer gelegt haben. Außerdem habe der Angeklagte Heizungspumpen,