Diebstahl in einem besonders schweren Fall, Wohnungseinbruchsdiebstahl, ein vollendeter und zwei versuchte Betrugsfälle in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Die Liste der Vergehen, für die sich eine 26-Jährige am Dienstag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Kaiserslautern verantworten musste, ist lang. Am Ende erhielt sie eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten.

Die Taten soll sie Mitte des vergangenen Jahres in Hochspeyer zum Nachteil zweier ihr bekannter Geschädigter, von denen es sich bei der einen um ihre Tante handelte, verübt haben. So soll sie am 9. Juni, während sich ihre Tante in Urlaub befunden habe, in deren Anwesen eingebrochen sein und daraus Bargeld in Höhe von 1000 Euro, verschiedene elektronische Gegenstände, zwei goldene Eheringe, zwei Kameras sowie Schlüssel entwendet haben. Einen Tag später soll sie nach dem Überklettern eines Zaunes in das offene Anwesen einer Bekannten eingedrungen sein und daraus 70 Euro Bargeld, zwei EC-Karten, eine Kreditkarte und eine Paybackkarte gestohlen haben.

Tante bestohlen

Bei drei Gelegenheiten soll sie vom Konto der selben Geschädigten Geld auf ihr eigenes Konto überwiesen, beziehungsweise dies versucht haben, wobei sie mit dem Namen der Geschädigten unterzeichnet habe. Im ersten Fall sei es ihr so gelungen, 1000 Euro zu erbeuten. Im zweiten Fall sei einem Sparkassenmitarbeiter aber die falsche Unterschrift aufgefallen. Beim letzten Versuch sei ihr eigenes Konto bereits gesperrt gewesen. Zu Überweisungen von einmal 3500 und einmal 600 Euro sei es in diesen Fällen nicht mehr gekommen.

Die einschlägig vorbestrafte Angeklagte zeigte sich in der Hauptverhandlung im Wesentlichen geständig. Allerdings sei sie nicht in das Anwesen der Tante eingebrochen. Die Tür habe offen gestanden. Auch habe sie nicht sämtliche in der Anklage aufgeführten Gegenstände mitgenommen, wohl aber das Bargeld. Bei der Tat zum Nachteil der Bekannten habe sie auch keinen Zaun überklettern müssen, um in das Haus zu gelangen. Auch habe nicht sie sondern ihr damaliger Freund die Überweisungsträger der Geschädigten ausgefüllt und unterschrieben. Sie habe jedoch ihr Konto zur Verfügung gestellt und das überwiesene Geld auf der Sparkasse abgehoben.

Der Freund habe „Stoff“ gebraucht

Zu ihrem Motiv führte die Angeklagte, die Mutter eines siebenjährigen Kindes ist, aus, sie habe die Taten für ihren damaligen Freund begangen, der drogenabhängig gewesen sei und Geld für neuen „Stoff“ gebraucht habe. Die gestohlenen Sachen habe sie jeweils auf einer Internetplattform angeboten und verkauft, um so zu Geld zu kommen.

Die Staatsanwältin beantragte eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen, Betruges und versuchten Betruges in zwei weiteren Fällen, jeweils in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Die Angeklagte habe die Banküberweisungen aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses mit ihrem früheren Freund und in der Ausführung arbeitsteilig begangen, weshalb sie als Mittäterin einzustufen sei.

Gericht verhängt Bewährungsstrafe

Der Verteidiger forderte gleichfalls eine Bewährungsstrafe, deren Höhe er in das Ermessen des Gerichts stellte. Er hob darauf ab, dass sich die Angeklagte zur Tatzeit in einer schwierigen Lage befunden habe und seine Mandantin bislang lediglich zu Geldstrafen herangezogen worden war. Auch habe sie eine realistische Zukunftsvorstellung entwickelt, denn sie wolle eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin machen.

Mit seinem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwältin. Die Entscheidung wurde sofort rechtskräftig. Als Bewährungsauflage muss die Angeklagte entweder 720 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen oder die Summe abarbeiten.