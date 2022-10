STEINWENDEN. Dem Schützenverein Edelweiß wurde vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein Zuschuss von 25.000 Euro zu den Kosten für eine Baumaßnahme des Vereins bewilligt. Der Verein investiert seit vergangenem Jahr in größerem Umfang in seine Anlagen. Hierbei werden unter anderem die Schieß- und die Lüftungsanlage erneuert und der Brandschutz verbessert.