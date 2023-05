Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

OTTERBERG. Altersgerechtes Wohnen in der Wallonenstadt kommt voran. In den sanierten und altersgerechten Wohnungen des früheren Hotel-Restaurants in der Hauptstraße wird in Kooperation mit dem ASB-Seniorenzentrum Otterberg Service-Wohnen angeboten.

Nun geht es in die nächste Runde. Zwar wird in dem neuen, direkt angrenzenden Wohnprojekt kein betreutes Wohnen angeboten werden, doch altersgerecht sollen die geplanten 21 Eigentumswohnungen auf jeden