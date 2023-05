Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausblick: Seniorengerechtes Wohnen im Dorf ist ein Thema, das in Mackenbach verfolgt wird. In Heiligenmoschel soll die Mauer am Friedhof endlich wiederhergestellt werden. Erzenhausen strebt nach wie vor ein Neubaugebiet an.

Die Innenentwicklung und Vorhaben, die mehr Freizeitwert und Lebensqualität bringen sollen, stehen in Mackenbach im Vordergrund. „Die Ortskernentwicklung wird im nächsten Jahr einen großen