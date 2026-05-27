In einem Kleinanzeigen-Portal im Internet ist ein Mann aus der Verbandsgemeinde Landstuhl an Betrüger geraten.

Ein 41 Jahre alter Mann meldete sich am Dienstag, 26. Mai, bei der Polizei. Am Tag zuvor habe er während eines Bezahlvorgangs in einem Kleinanzeigen-Portal im Internet einen Link erhalten. Diesen sollte er anklicken, um seine Bankdaten zu verifizieren. Nachdem der Mann der Aufforderung nachgekommen war, wurden unbefugt mehrere Beträge von seinem Konto abgebucht. Wie die Polizei mitteilte, entstand dem 41-Jährigen ein finanzieller Schaden in Höhe von mehr als 2000 Euro.

Info

Die Präventionsexperten der Polizei geben unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen rund um das Thema Betrug. Dazu die Seite aufrufen, unter der Rubrik „Themen & Tipps“ den Reiter „Betrug“ auswählen. Auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes sind zudem Hinweise für sichere Bezahlvorgänge aufgelistet: https://s.rlp.de/dPqtW