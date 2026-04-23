Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der protestantischen Kirche in Katzweiler präsentierte Organist Hermann Kennel Orgelmusik aus der Zeit des Kirchenbaus.

Kennel berichtete außerdem, dass sich Orgelmusik einst mithilfe von Zeitschriften, kirchlichen Organistentreffen, Wanderhändlern und Leihbibliotheken verbreitet habe. Zum Jubiläum der Katzweilerer Kirche wurde jedoch nicht nur historische Orgelmusik präsentiert. Die zahlreich erschienenen Besucher der Veranstaltung hörten so manche Anekdote, die sich bis zum Bau der Kirche (1822 bis 1826) zugetragen hatte.

Nächster Höhepunkt im September

Christiane Wilking, Mitverantwortliche für das Jahresprogramm zum Kirchenjubiläum, entlockte im Gespräch mit Nicole Oster, die in die Rolle der Pfarrersfrau Krafft geschlüpft war, dass ihr Mann, Pfarrer Johann Ludwig Krafft, der 1816 nach Katzweiler kam, sowohl das Pfarrhaus als auch die alte kleine Kirche in einem ziemlich maroden Zustand vorfand. Die Gläubigen hätten damals beim Kirchgang um Leib und Seele fürchten müssen. Bekanntlich setzte sich Pfarrer Krafft am Ende durch. Eine neue Kirche wurde nach vielen Schwierigkeiten und nach dem Abriss der alten Kirche gebaut. Mehr noch: Der damalige Pfarrer erreichte auch die Vereinigung von Lutheranern und Reformierten. Den Grundstein für die Kirchenunion legte er bei einer Feier im Gasthaus Christmann – ein Gebäude, das nach wie vor das Ortsbild von Katzweiler prägt.

Im September steht bei einem weiteren Höhepunkt des Kirchenjubiläums die Orgel ganz im Mittelpunkt des Geschehens. Gunter Kennel, der Bruder von Hermann Kennel, wird an der Orgel in seiner alten Katzweilerer Heimat erwartet. Er ist Kirchenmusiker, Organist, promovierter Theologe und Professor an der Humboldt Universität zu Berlin.