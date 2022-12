Wie jedes Jahr erhalten die Steinwendener Vereine und Organisationen von der Ortsgemeinde Geld. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Mittwoch insgesamt rund 20.000 Euro auszuschütten.

Wie Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) sagte, sei Steinwenden in der Lage, die Vereine zu unterstützen. Es sei sehr wichtig, im Ort ein gutes Vereinsleben zu haben. Gerade im Jugendbereich werde in den Steinwendener Vereinen gute Arbeit geleistet. Dem Schützenverein wurden für seine Schützenjugend 1300 Euro bewilligt. Der Sportverein erhält für die Fußballjugend 1300 Euro, für die Turnerjugend 600 Euro und für die Volleyballabteilung 1100 Euro. An die Kolpingjugend und an die evangelische Jugendgruppe werden je 450 Euro ausgezahlt. Ein Zuschuss von 520 Euro erhält die Lebenshilfe für geistig Behinderte. 5000 Euro gehen an die protestantische Kirchengemeinde als Heizungskostenzuschuss und laufender Zuschuss für den Betrieb des Kindergartens. Der SV Steinwenden bekommt einen Zuschuss von 5000 für die Pflege der Rasenplätze, Flutlichtanlage und Einzäunung. Für Sachkosten und für die Unterhaltung der Sportanlage zahlt die Gemeinde an den Schützenverein 2500 Euro. Für die Pflege von öffentlichen Anlagen bekommt der Obst- und Gartenbauverein Weltersbach 500 Euro und der Steinwendener 600 Euro. Die katholische Kirchengemeinde Steinwenden erhält 250 Euro, die katholische Kirchengemeinde Obermohr 100 Euro.