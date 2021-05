Ein Jahr als Schüler im Ausland ist keine Seltenheit mehr. England, Amerika, Frankreich sind wohl die beliebtesten Ziele. Japan ist dagegen ein Exot. Simon Gerstheimer aus Frankenstein hat es gewagt. Hätte er wegen Corona nicht verfrüht zurückreisen müssen, hätte er sicher noch mehr Überraschendes zu erzählen gehabt.

„Japan ist viel mehr als Sushi, Anime und Manga“, sagt Simon Gerstheimer. Der 18-Jährige aus Frankenstein muss es wissen. Fünf Monate lebte er in mehreren Gastfamilien im näheren und weiteren Umkreis der Hauptstadt Tokyo. Ursprünglich war ein zehnmonatiger Aufenthalt als Austauschschüler an der renommierten Shibuya Makuhari Privatschule in Tokyos Nachbarstadt Chiba geplant.

Japan – das „Land der aufgehenden Sonne“ – ist ein wahrer Exot unter den Schüleraustausch-Programmen. Ermöglicht hatte es Ayusa-Intrax, eine Organisation für Kultur- und Bildungsaustausch, mit Sitz in Berlin. „Ich wollte eine zweite Fremdsprache lernen und habe mich für Japanisch entschieden.“

Drei unterschiedliche Schriftsysteme

Die Bewunderung seiner Freunde ist Simon sicher. Englisch, Französisch, Spanisch – okay. Aber Japanisch? Wer weiß schon, dass es im Japanischen drei unterschiedliche Schriftsysteme gibt? Diese sind die Silbenschriften Hiragana, welches für japanische Wörter benutzt wird, und Katakana, welches für „ausländische“ Begriffe gebraucht wird. Dazu kommen die komplexeren Kanji.

Dieses Schriftsystem wurde aus China übernommen. Knapp 2000 Kanji gehören allein zum japanischen Grundwortschatz, es gibt aber etliche Tausende mehr. Jedes Zeichen hat eine andere Bedeutung, die meisten Zeichen sogar mehrere auf einmal, und je nach Zusammenhang wird ein Kanji anders ausgesprochen.

Vom Umgang miteinander ist Simon Gerstheimer begeistert

Simon ist so begeistert von der Schule, dass er sagt, jede Schule in Deutschland könne in Bezug auf Umgang, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Ordnung und Sauberkeit von der Shibuya Makuhari lernen. Dank der finanziellen Unterstützung seiner Eltern – immerhin kostete der Aufenthalt rund 15.000 Euro – und der Förderung seines Lehrers Franz Schmitt an der Berufsbildenden Schule 1 in Kaiserslautern, sollte es eigentlich schon Ende August 2019 losgehen. Ein Beinbruch und dessen Folgen verzögerten zunächst Simons Abreise um mehrere Monate.

Dann war es endlich soweit. Am 13. November startete der Flieger Richtung Japan. Große kulturelle Unterschiede lernte der junge Mann während seines Aufenthalts kennen. Zwischen jahrtausendalten Traditionen und boomender High-Tech-Moderne traf er auf eine vollkommen andere Mentalität. Nicht nur der neuen Sprache, anderem Essen und fremden Umgangsformen begegnete er mit Offenheit und Flexibilität.

„Japaner sind höflich und hilfsbereit“

„Japaner sind ausgesprochen höflich und hilfsbereit“, schildert Simon seine Eindrücke. Sie wirkten auf Europäer aber häufig verschlossen. Schmunzelnd erinnert sich der 1,72 Meter große junge Mann: „In Japan gehörte ich endlich einmal zu den Hochgewachsenen.“ Einen Yukata – die alltägliche, leichte Variante des Kimonos – hat sich Simon als eines von zahlreichen Erinnerungsstücken mit nach Hause gebracht.

Nach mehrmaligem Wechsel der Gastfamilie hatte Simon Anfang März endlich das Gefühl, bei den richtigen Leuten untergekommen zu sein. Dann kam Corona. Japans Premierminister Shinzo Abe verhängte am 6. April einen einmonatigen Ausnahmezustand für die Hauptstadt Tokyo sowie sechs Präfekturen im Land. Ausgangsbeschränkungen nach europäischem Vorbild habe es nicht gegeben, so Gerstheimer.

Doch Laden- und Restaurantschließungen, ebenso wie Zwangspausen für Schulen folgten. Den Menschen wurde empfohlen, zu Hause zu bleiben. Bis Ende Juni hätte Simons Aufenthalt dauern sollen. Am 10. April trat er jedoch gezwungenermaßen die Heimreise an.

„Höchstens ein Fußballplatz, sonst nichts Grünes“

Am vergangenen Freitag endete seine 14-tägige Quarantäne im Haus der Eltern, Richard und Anja Gerstheimer. Jetzt ist der 18-Jährige erst einmal froh, wieder im heimischen Frankenstein bei seiner Familie zu sein. Besonders schätzt er die Nähe zur Natur, denn im Ballungsraum Tokyo „gibt es höchstens mal einen Fußballplatz, aber sonst nichts Grünes“. Kann er seine erworbenen Japanisch-Kenntnisse weiter praktizieren? „Das wäre schön. Vielleicht findet sich ja jemand, mit dem ich üben kann.“