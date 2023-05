Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch einmal tief eintauchen ins närrische Treiben, sich vom Frohsinn mitreißen lassen und noch einmal richtig Gas geben, bevor der Aschermittwoch naht – all das steht den Scharen von Karnevalisten auf die Stirn geschrieben. In Massen strömen sie bei herrlichem Sonnenschein in die Ramsteiner Innenstadt, um sich den 72. Westricher Fastnachtsumzug nicht entgehen zu lassen.

Eine halbe Stunde vor Umzugsbeginn drängen sich die Menschen in der Bahnhofstraße und vor dem Museum im Westrich, wo sich die Ehrentribüne befindet und Stadt- und Verbandsbürgermeister