Im Kreis Kaiserslautern soll ein Netz aus Hochleistungssirenen aufgebaut werden, um die Bevölkerung im Ernstfall warnen zu können. Mit 105 davon, die auf öffentliche Gebäude sollen, wird der Anfang gemacht. 14 Sirenen müssten in der Verbandsgemeinde Weilerbach errichtet werden. Wie die Verwaltung nun die Ortsgemeinden informiert, sollen in Weilerbach selbst offenbar zwei neue Sirenen her, die auf die Westpfalzschule und das Feuerwehrhaus sollen. In Erzenhausen wäre das Mehrzweckhaus betroffen, in Eulenbis der Jugendraum/die Feuerwehr, in Kollweiler der Geräteschuppen neben der Feuerwehr und in Schwedelbach das Bürgerhaus. In Rodenbach müssten auf dem Bürgerhaus sowie dem Gemeindebauhof im Tränkwald Anlagen errichtet werden. Zwei Sirenen sind es auch in Mackenbach: auf einem Wohnhaus und Lager in der Hauptstraße sowie auf der Grundschule. In Reichenbach-Steegen mit seinen Ortsteilen sind nach derzeitigem Stand gleich vier Sirenen auf öffentlichen Bauten vorgesehen: auf dem Bürgerhaus und Feuerwehrgerätehaus, auf dem Siloturm des Raiffeisengebäudes, auf dem Gemeindebauhof und auf dem Dorfgemeinschaftshaus in der Römerstraße.