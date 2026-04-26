Queidersbach feiert in diesem Jahr 1050. Geburtstag. Am kommenden Wochenende stehen die ersten großen Feierlichkeiten an.

Der Geburtstag der Gemeinde soll in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Veranstaltungen gefeiert werden. Die ersten großen Events stehen vom 30. April bis 2. Mai an, heißt es in einer Mitteilung. Dafür wird auf dem Dorfplatz ein großes Festzelt aufgebaut. Am Donnerstag, 30. April, wird ab 20 Uhr mit der Liveband „Plug In“ eine „Hexenrock-Party“ gefeiert. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Maifeier und ein irischer Abend

Der 1. Mai steht im Zeichen der Familie. Die Vereine laden ab 11 Uhr zur traditionellen Maifeier ein. Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem eine Hüpfburg und Kinderschminken. Umrahmt wird der Feiertag mit Livemusik von Bernd & Bernd.

Der Samstag, 2. Mai, steht voll im Zeichen der irischen Flagge, heißt es in der Einladung. Musiker Walter Lelle & Band laden zum „Irischen Abend“ ins Festzelt auf dem Dorfplatz ein. Begleitet wird die Band von „Sweeney Irish Dance“, einem Verein, der die irische Tanz-Folklore wahrt. Das gibt es die passenden Speisen und Getränke: Speziell für diesen Abend wird ein irischer Burger vom Caterer „Lautrer on Tour“ serviert; im Ausschank sind irische Biere (Stout und Cider) und selbstverständlich auch eine große Auswahl an Whiskys, offeriert vom Kaiserslauterer Whisky-Days-Initiator Michel Krebs. Karten sind im Vorverkauf bei der Metzgerei Strasser und der Bäckerei Schmitt in Queidersbach oder an der Abendkasse für 10,50 Euro erhältlich. Los geht es um 19 Uhr.

Während Queidersbach nun anlässlich des 1050. Jubiläums in den Mai feiert, steh das große Jubiläumswochenende mit Musikprogramm und Festumzug erst noch an. Vom 7. bis 9. August wird rund um den Dorfplatz gefeiert. Das Finale der 1050-Jahrfeier bildet dann die Jubiläumskerwe am dritten Oktober-Wochenende, ebenfalls im Festzelt auf dem Dorfplatz. Weitere Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es unter www.queidersbach.de.