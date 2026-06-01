In der Nelkenstraße in Hochspeyer wurde am Samstagabend gegen 20.40 Uhr eine Überwachungskamera gestohlen. Der Eigentümer informierte unverzüglich die Polizei. Wie diese mitteilt, wurde der Täter vom Sicherheitssystem aufgezeichnet. Er ist augenscheinlich minderjährig. Er trug während des Diebstahls ein schwarzes Basecap und ein schwarzes, ärmelloses Shirt der Marke Kappa. Nach der Tat flüchtete er mit einem Cityroller. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben? Unter der Telefonnummer 0631 36914199 können sich Zeugen beim Altstadtrevier melden.