Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht der Betrieb der Kindertagesstätte in Schopp, die sich in Trägerschaft der protestantischen Kirchengemeinde befindet, bald auf die Ortsgemeinde über? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat am Dienstagabend sehr intensiv.

Nach einer ausführlichen Diskussion beschloss das Gremium, die Übernahme der Verwaltung des Kindergartens intern vorzubereiten. „Damit ist nicht beschlossen, dass wir den Kindergarten