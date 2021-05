Ob das Robert-Koch-Institut (RKI) künftig doch die Streitkräfte bei den Corona-Inzidenzwerten mit berücksichtigen könnte, ist noch offen. Das Bundesgesundheitsministerium prüft das noch. Das ergab eine Frage des SPD-Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog an die Regierung.

Hintergrund ist, dass das RKI bei seiner Bemessung der Sieben-Tage-Inzidenz die hier lebenden Amerikaner nur mitzählt, wenn diese infiziert sind. Bei den Einwohnerzahlen werden sie jedoch nicht berücksichtigt, was zu verzerrten Resultaten bei der Inzidenz führt. In der vergangenen Woche blieb der Kreis deswegen zunächst einmal bei den Lockerungen der Corona-Auflagen außen vor, die Mainz beschlossen hatte. Denn laut RKI lag er noch mit Inzidenzwerten von über 100 im Bereich der Bundesnotbremse mit ihren Maßnahmen.

Herzog wollte nun vom Bundesgesundheitsministerium wissen, wie dieses die Bemessungsgrundlage des RKI begründet, womit „ein höherer Wert von zehn bis 25 Inzidenzpunkten errechnet wird“. Damit komme es früher zur Anwendung der Bundesnotbremse-Maßnahmen, und es sei eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht worden, „weil im Landkreis Kaiserslautern mit rund 106.000 Einwohnern nach der Regelung des Nato-Truppenstatuts mindestens 18.000 nicht meldepflichtige Stationierungsstreitkräfte sowie weitere Angehörige leben“, so Herzog weiter.

In seiner schriftlichen Antwort stellte das Bundesgesundheitsministerium nun erneut fest, dass das RKI für seine Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz die offiziellen Bevölkerungsdaten des Statistischen Bundesamtes nutzt. Diese bildeten nicht exakt die Realität ab, seien aber immer noch die beste Annäherung. „Inwiefern eine Anpassung der Datengrundlage in Einzelfällen möglich ist, wird derzeit vom Bundesministerium für Gesundheit geprüft“, heißt es in der Antwort weiter.

Dass immer noch geprüft wird, ärgert den SPD-Abgeordneten: „Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Minister Spahn das Problem aussitzen will.“ Herzog kündigt an, in der nächsten Sitzungswoche im Juni „vertieft nachfragen“ zu wollen.