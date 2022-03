[Aktualisiert 10.47 Uhr] Derzeit läuft ein Polizeieinsatz in Otterbach (Kreis Kaiserslautern). Die Beamten bestätigten, dass es einen Überfall auf die Volksbank Lauterecken gegeben hat. Soweit der Polizei derzeit bekannt ist, betrat der Täter die Filiale gegen 7.45 Uhr. Er bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Bei der Tat führte der Täter ein Messer und möglichweise auch eine Schusswaffe mit sich. Er flüchtete mit der Handtasche der bedrohten Mitarbeiterin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Brauner Kapuzenpulli und beigefarbene Hose

Der Täter wird laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand als rund 1,85 Meter großer, kräftiger Mann beschrieben. Über das vermutliche Alter liegen derzeit keine Informationen vor. Bei der Tat trug er einen braunen Kapuzenpulli und eine beigefarbene Hose. Weiterhin war er mit einer schwarzen Bomberjacke mit Kapuze, schwarzen (Turn-)schuhen und einer schwarzen Mütze bekleidet. Bei der Tatausführung trug er eine schwarze OP-Maske und schwarze Handschuhe. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung dauert derzeit noch an. Es ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Lauterstraße, die am Morgen gesperrt gewesen war, ist nach RHEINPFALZ-Informationen inzwischen aber wieder offen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Bereich Otterbach keine Anhalter mitzunehmen. Wer etwas Verdächtigen beobachtet hat, oder den Tatverdächtigen anhand der Beschreibung erkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 umgehend mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzten. Diese Mitteilung kann auch über Notruf erfolgen.