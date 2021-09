Über 100 Zuhörer lockte am Sonntag die Kerwerede auf die Martinshöher Hauptstraße vor das Gasthaus Zur Martinshöhe. In einem mit Gittern abgesperrten Bereich tummelten sich die Zuhörer, die zuvor einen Kontaktverfolgungsbogen ausfüllen mussten und entweder gegen Corona geimpft oder genesen sein mussten. Tobias Türr verlas die Rede aus einem Fenster des Gebäudes und nahm dabei so manches Missgeschick der letzten Zeit auf die Schippe, das in Martinshöhe oder Martinshöhern passiert ist. So erzählte er von einem neuen Umschlagplatz im Wald, wo nicht nur Holz gemacht wird, sondern ein junger Mann auch reichlich Alkohol umgeschlagen hat, was ihm anschließend nicht allzu gut bekam. Der Strauß, der an der Seitenwand des Gasthauses hängt, ist bereits drei Jahre alt, aber noch gut in Schuss. Dennoch hingen die Straußbuben, die wegen Corona in diesem Jahr nahezu zum Nichtstun verdammt waren, einen weiteren, kleinen Strauß dazu. Apropos Straußbuben und -mädchen: Es gab sie auch dieses Jahr in Martinshöhe, doch die genaue Zahl wussten am Sonntag nicht einmal sie selbst. Wobei die Grenzen zwischen Straußjugend und Nichtstraußjugend fließend verlaufen im Höhendorf, wo die Straußjugend immer schon stark unterstützt wurde beim Kerwetreiben.