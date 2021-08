Ein weißer Teppich treibt auf dem Mohrbach und staut sich vor dem Rückhaltebecken der Air Base in der Nähe des Freizeitbades Azur. Vogelbeobachter Günther Pitschi, der am Dienstag dort unterwegs war, fiel das auf und er vermutete, dass es sich dabei um giftige Substanzen handeln könnte.

Eine Nachfrage bei Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler und dem Wehrleiter der Feuerwehr Ramstein-Miesenbach, Franz-Josef Preis, ergab, dass es tatsächlich zu einer Verunreinigung des Baches gekommen war. Das weiße, schwimmende Granulat aber dient gerade der Bekämpfung dieser Stoffe. „Das ist das Ölbindemittel“, erläutert Preis.

Vor rund zweieinhalb Wochen sei ein Ölfilm auf dem Krebsbach, der in den Mohrbach mündet, entdeckt worden. Die Feuerwehr habe daraufhin drei Ölsperren errichtet, berichtet der Wehrleiter, der in Ramstein-Miesenbach auch für den Bauhof verantwortlich ist. Die hinter dem Azur sei die letzte, die noch bestehe. Zum Wochenende hin soll aber auch sie abgebaut werden.

An der Sperre abschöpfen

Mithilfe des Bindemittels, das aus mineralischen oder pflanzlichen Stoffen bestehen kann, sollen bis dahin die letzten im Wasser treibenden Ölpartikel gebunden und so vor der Sperre gesammelt werden. Dort könne dann alles abgeschöpft und in Containern gelagert werden, bis eine Spezialfirma es zur Entsorgung abhole. Da mit dem schmelzenden Schnee auch der Wasserpegel des Mohrbaches steige, würden auch noch am Uferbewuchs hängende Partikel abgewaschen und aufgefangen werden, hofft Preis.

Woher die Verunreinigung genau stamme, sei ungewiss. Ins Wasser gelangt sein müsse sie aber in Landstuhl und vom dortigen Hembach, der zum Krebsbach wird, sei sie weiter geflossen. Zwei Tage lang sei das beobachtet worden, „dann war es wie abgeschnitten“, sagt Preis.

Verursacher nicht bekannt

„Wir vermuten eine Einleitung ölhaltiger Stoffe irgendwo im Gewerbegebiet Landstuhl“, gibt Peter Degenhardt, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, den Kenntnisstand wieder. Die Verunreinigung habe bis zu einer Stelle zurückverfolgt werden können, ab der das Gewässer im Stadtgebiet Landstuhl verrohrt ist, berichtet Christian Merz von der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung. „Aufgrund der sich anschließenden Verrohrungen, verbunden mit einer extrem hohen Zahl an möglichen Eintragstellen gestaltet sich die weitere Verursacherermittlung leider als schwierig bis unmöglich“, bedauert er.

Welcher Schadstoff genau verklappt wurde, konnte die Wasserbehörde nicht feststellen, sehr wohl aber, dass es sich um Mineralölprodukte handelt. Gelangen diese in Gewässer, stellen sie eine große Gefahr für Tiere und Pflanzen dar. Ein Liter Öl könne bis zu einer Million Liter Wasser für Lebewesen unbrauchbar machen, erläutert Merz. Denn das Öl bilde einen luftundurchlässigen Film auf der Oberfläche, sodass der Sauerstoffgehalt im Wasser sinke.

Kein Zusammenhang mit Gifteintrag in Kläranlage

Einen Zusammenhang mit dem Gifteintrag, der in der ersten Januarhälfte in der Kläranlage Bann registriert wurde und dort alles lahmlegte, bestehe indes nicht. „Der Ölfilm aus dem Hembach kann rein geografisch nichts mit der Vergiftung der Kläranlage Bann zu tun gehabt haben“, stellen Degenhardt und Merz klar.