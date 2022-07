Kurz vor Vollendung ihres 110. Lebensjahres ist Paula Bleh, die älteste Bürgerin im Kreis Kaiserslautern, gestorben.

Als Paula Baumann erblickte sie einst am 31. August 1912 in Esthal im Landkreis Bad Dürkheim das Licht der Welt, die damals eine ganz andere war: Elektrizität und viele andere Annehmlichkeiten der Gegenwart waren im Alltag vieler Menschen noch nicht vorstellbar. Harte Zeiten warteten auf das Mädchen, denn zwei Weltkriege lagen auf dem Lebensweg von Paula Bleh. Dieser endete am 28. Juni, wie erst jetzt bekannt wurde.

Ihre Kindheit verbrachte sie in Lambrecht/Kreis Bad Dürkheim, wo sie später ihren Ehemann, den Maurermeister Wilhelm Bleh aus Weidenthal, kennenlernte und 1935 heiratete. Die Kinder Arno, Uta, Margot und Paul gingen aus der Ehe hervor. „Vier Kinder neben dem Geschäft großzuziehen, das war hart“, erinnerte sich Paula Bleh im Gespräch mit der RHEINPFALZ anlässlich ihres 107. Geburtstages. Ehemann Wilhelm verstarb bereits 1990.

Bis 101 noch selbst den Haushalt versorgt

Bis zum Alter von 101 Jahren versorgte die rüstige Witwe noch ihren Haushalt in Weidenthal alleine. Nach einem leichten Schlaganfall 2013 zog Paula Bleh zu ihrer Tochter Uta und dem Schwiegersohn Armin Bayer nach Alsenborn. Paula Bleh war viele Jahre lang die älteste im Landkreis Kaiserslautern lebende Frau, so die Kreisverwaltung. Auch im Kreis Bad Dürkheim, wo Paula Bleh noch immer polizeilich gemeldet war, belegte sie diesen Spitzenplatz.

Tochter Uta erzählt, dass ihre Mutter immer wieder gefragt worden sei, wie sie es geschafft habe, so alt zu werden. „Früher hat sie gerne jeden Abend ein Glas Rotwein getrunken. Außerdem stand Knoblauchmus regelmäßig auf dem Speiseplan.“

Die letzten Wochen war die 109-Jährige bettlägerig geworden. Die Mühsal des Alters hatte sie eingeholt. „Es hat ihr gereicht“, blickt Tochter Uta zurück.

Am Dienstag, 12. Juli, um 14 Uhr, findet die Beisetzung auf dem Friedhof in Weidenthal statt.