Betroffen von den Stadtbahnausfällen von Samstag, 17. Oktober, 6.45 Uhr, bis Montag, 2. November, 4 Uhr sind die Linien S5 und S51 zwischen Wörth Badepark und Karlsruhe Entenfang. Grund sind Bauarbeiten zwischen der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth (Rhein). Die Linien S5 und S51 werden im oben genannten Zeitraum durch Busse ersetzt. Die derzeit zur Rheinbergstraße umgeleitete Straßenbahnlinie 2 ist von dieser Sperrung nicht betroffen, teilt der KVV mit. Ebenfalls nicht betroffen ist die Linie S52.

Ersatzbusse

• Fahrgäste aus Wörth in Richtung Karlsruhe sollen die Busse des Ersatzverkehrs der Linie 15 bis zur Haltestelle Karlsruhe Entenfang nutzen.

• Fahrgäste aus Germersheim in Richtung Karlsruhe nutzen die Linie S51 bis Wörth (Rhein) und ab dort die Busse des Ersatzverkehrs der Linie 15. Die Linie S52 ist nicht von den Bauarbeiten betroffen und kann zu ihren Betriebszeiten auch als direkte Verbindung von Germersheim in die Karlsruher Innenstadt genutzt werden.

• Fahrgäste zur Fahrt in Richtung Wörth nutzen ab der Haltestelle Karlsruhe Entenfang ebenfalls die Busse des Ersatzverkehrs der Linie 15. Diese Ersatzbusse halten zwischen Karlsruhe Entenfang und Karlsruhe Rheinbergstraße nur an der Haltestelle Karlsruhe Siemens.

• Fahrgäste zur Fahrt in Richtung Germersheim nutzen ebenfalls diese Busse der Linie 15 in Richtung Wörth Badepark. Am Bahnhof Wörth (Rhein) besteht dann Anschluss zur Linie S51 zur Weiterfahrt in Richtung Germersheim.

• Fahrgäste zur Fahrt in Richtung Rheinbergstraße nutzen bitte ab der Haltestelle Karlsruhe Entenfang die umgeleitete Straßenbahnlinie 2 mit Ziel Rheinbergstraße. Die Bahnen halten bis zur Haltestelle Rheinbergstraße an allen Haltestellen.

• Fahrgäste aus Knielingen in Richtung Karlsruhe Innenstadt nutzen die umgeleitete Straßenbahnlinie 2.

Umstiege beachten

Die Züge der Linien S5 und S51 fahren ab der Haltestelle Entenfang weiter in Richtung Rheinhafen oder Rheinstrandsiedlung. Die Fahrzeuge sind entsprechend der Reisekette mit den Zielen „Karlsruhe Rheinbergstraße“, „Wörth Badepark“ oder „Germersheim“ mit dem Hinweis „Umstieg beachten“ beschildert. Durch die längere Fahrtzeit der Ersatzbusse zwischen Karlsruhe und Wörth, müssen Züge zwischen Pforzheim und Karlsruhe teilweise ihre Linie tauschen, sodass ein Zug der Linie S51 immer auch einen Anschluss nach Germersheim garantiert. Reisende zur Fahrt in Richtung Wörth Badepark haben am Entenfang auch dann einen Anschluss an einen direkten Bus in Richtung Wörth Badepark, Silcherstraße, wenn als Ziel der Reisekette Germersheim angegeben wird. Die Fahrzeiten bleiben bei allen Zügen unverändert.