Zwölf Kilometer ist er lang – der von Beigeordnetem Rainer Hartard (FWG) ausgeschilderte Zwiebel-Rundwanderweg, der am Samstag, 20. April, 10 Uhr, nach einem Sektumtrunk bei „Schickes Lädel“ anlässlich der 1250-Jahr-Feier in Zeiskam feierlich eröffnet wird. „Von dort aus laufen wir in östliche Richtung über den Handkeesplatz und die Ludwigsmühle, dann an der Queich entlang zurück in westliche Richtung, über unser Reitsportgelände, den Bärenbusch mit Schlenker zur Queichschließe, durch den Wald bis zum Bubenablass und wieder zurück zum Ausgangspunkt“, beschreibt Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) den Streckenverlauf und kündigt „Überraschungsstationen“ an. Nach dem Marsch gibt es ein kostenloses „kleines gemeinsames Mittagessen in gemütlicher Runde“. Laut Lechner sind alle Bürgerinnen und Bürger zu dieser Jubiläumsveranstaltung eingeladen. Sie sollen sich aber anmelden – entweder per E-Mail an gemeinde@zeiskam.de oder über die Internetseite www.zeiskam1250.de.