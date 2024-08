Beim Zeiskamer „Zwewwlfescht“, das am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, auf dem Platz vor der Fuchsbachhalle gefeiert wird, geht es vor allem um eins: genießen – trinken und essen, vieles mit Zwiebel und nach Großmutters Rezept. Beim vom Gesangverein Frohsinn veranstalteten Fest sind unter anderem im Angebot: „Zwewwlsteak“ mit Salat, „Dampfnudle mit Woi- oder Vanillesoß“; zusätzlich gibt es samstags zum Beispiel „Lewwerknepp mit Kraut, Zwewwlsoß un Brot“ sowie sonntags „Fläschknepp mit Meerrettich“ und „Schnitzel mit Geelriewe un Erbse“. Darüber hinaus ist für Kaffee und Kuchen gesorgt. An beiden Tagen findet in der Fuchsbachhalle ein Kunst- und Kunsthandwerkermarkt mit 17 Ausstellern statt, der am Samstag, 18 Uhr, eröffnet wird. Tags darauf warten von 11 bis 18 Uhr knapp 60 Beschicker auf Kunden, die den deutsch-französischen Bauernmarkt besuchen. Die Zeiskamer werden gebeten, ihre Häuser zu beflaggen und ihre Autos im Hof zu parken. Das „Zwewwlfescht“ wird am Samstag ab 15 Uhr gefeiert und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.