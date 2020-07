Die Zwetschgen-Saison in Baden beginnt dieses Jahr so früh wie nie: Bereits seit zwei Wochen werden bei den badischen Obstgroßmärkten die ersten Pflaumen und Zwetschgen angeliefert.

„Nach einer Absatzmenge von 11.700 Tonnen im vergangenen Jahr erwarten unsere Genossenschaften für dieses Jahr zwischen 10.000 und 11.000 Tonnen – eine mittlere Menge“, so Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV). Die gesamte Ernte, also inklusive der Selbstvermarkter, dürfte zwischen 16.000 und 17.000 Tonnen liegen.

Die Zwetschgen-Saison begann Mitte Juni mit den frühen Sorten „Ruth Gerstetter“, „Juna“ und „Herman“. Anfang Juli kommt mit „Katinka“ die erste mengenstarke Sorte in die Vermarktung, mit 500 Tonnen in Normaljahren. Ab Mitte Juli wird „Cacaks Schöne“ geerntet, die in Baden-Württemberg mit bis zu 1600 Tonnen eine wichtige Hauptsorte darstellt. Die Obstbaubetriebe in Baden-Württemberg hatten 2020 zudem mit einigen Frostereignissen zu kämpfen. Die Vermarktung der süßen Früchte reicht weit über die Region hinaus, bis in die Pfalz und das Elsass.