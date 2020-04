Die Amerikanische Faulbrut ist in einem zweiten Bienenstand in Lustadt ausgebrochen. Das teilte am Montag die Kreisverwaltung Germersheim mit. Der erste Fall ist bereits vor einigen Tagen aufgetreten, ebenfalls in Lustadt. Dort wird nun das Sperrgebiet ausgeweitet. Bei dieser anzeigepflichtigen Bienenseuche befällt der Krankheitserreger die Larven der Bienenbrut und richtet große Schäden in den betroffenen Bienenstöcken an. Für den Menschen ist der Krankheitserreger, ein Bakterium, völlig ungefährlich – auch der Verzehr des Honigs stellt laut Kreisverwaltung für den Menschen keine Gefahr dar. Aufgrund der schnellen Ausbreitung dieser Seuche ist die strikte Bekämpfung gesetzlich vorgeschrieben.

Meldepflicht aller Besitzer von Bienenvölkern

Folglich müssen alle Besitzer von Bienenvölkern im Sperrbezirk die Anzahl der Völker und deren Standorte melden und amtstierärztlich untersuchen lassen. Bienen, Bienenvölker, Teile der Bienenstöcke und Geräte, die verwendet wurden, dürfen nicht aus dem Sperrgebiet gebracht werden. Bienen dürfen auch nicht in das Sperrgebiet gebracht werden. Die angeordneten Schutzvorkehrungen werden erst aufgehoben, wenn das Erlöschen der Seuche amtlich festgestellt wurde, so die Kreisverwaltung. Zuwiderhandlungen gegen die tierseuchenrechtliche Verfügung können mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

Das Sperrgebiet zwischen Lustadt, Zeiskam, Westheim und Bellheim wird in seinem nördlichen Verlauf begrenzt durch die Bahnschienen der Draisinenbahn von Westheim Richtung Zeiskam bis zur Kreuzung der L540. Die westliche Grenze verläuft entlang der L540 und geht in die Zeiskamer Straße über bis zur Kreuzung zur Hauptstraße in Bellheim. Von dort verläuft die Grenze entlang der Hauptstraße, setzt sich in der Fortmühlstraße fort und mündet in die L538. Den östlichen Verlauf bildet die L538 bis zu den Draisinenschienen in Westheim.