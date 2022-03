Für die Corona-Schutzimpfungen in der Kandeler Stadthalle gibt es in dieser Woche einen Termin: Am Freitag, 11. März, von 16 bis 18 Uhr wird geimpft. Auch Viert-Impfungen sind entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, unter anderem für Menschen in Pflegeeinrichtungen oder mit Immunschwäche sind möglich. Seit Jahresbeginn wurden bei dieser Aktion von Verbandsgemeinde und Stadt Kandel in Kooperation mit den beiden Ärzten Dr. Thomas Dambach (Kandel) und Dr. Rainer Fritz (Wörth) 1500 Impfungen mit den Vakzinen Moderna und Biontech verabreicht. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine Terminbuchung im Internet unter www.terminland.eu/VG-Kandel. Die Verbandsgemeindeverwaltung hilft unter Telefonnummer 07275 960124 (montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr) weiter.