In nur anderthalb Jahren (Beginn August 2019) haben die Teilnehmenden einen qualifizierten Sekundarabschlusses I (Abschlusszeugnis der Realschule) auf dem zweiten Bildungsweg mit Erfolg nachgeholt. Nun hat der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, acht Menschen bei einer Zeugnisausgabe zur bestandenen Prüfung beglückwünscht

In ihrer Abschlussrede hob Karin Träber, Leiterin der Kreisvolkshochschule, die Wichtigkeit von Bildung und ein lebenslanges Lernen hervor. Trotz gesetzlicher Vorgaben, Umstellung von Präsenz- zu Online-Unterricht oder Lehrerwechsel, haben sich die Absolventen den Herausforderungen gestellt, sind drangeblieben und haben nicht aufgegeben.

Bemerkenswert bleibt der Durchschnitt aller Zeugnisse, der mit einer Note von 1,5 noch nie so gut war, heißt es von der Kreisverwaltung. Für das beste Zeugnis, mit der Durchschnittsnote von 1,2, erhielt Jessica Miskowicz einen Büchergutschein. Das Abschlusszeugnis der Mittleren Reife erhielten aus der Hand des Kreisbeigeordneten vier Männer und vier Frauen, Vanessa Daußmann, Olga Faut, Jessica Miskowicz, Florian Morio, Irina Rolgeizer, Sebastian Schmitt, Edward Weigandt und Dominik Wilhelm. Sechs wohnen im Landkreis Germersheim, ein Teilnehmer kommt aus Graben-Neudorf und ein Teilnehmer aus Worms (beide bei der Bundeswehr in Germersheim stationiert).

Info



Am 25. Oktober beginnt der nächste Vorbereitungskurs der KVHS Germersheim. Die Kosten betragen für die Anmeldegebühr 50 Euro, die Gesamtkursgebühr 1500 Euro. Ein kostenfreier Infoabend ist am 27. September um 18 Uhr, in die Berufsbildende Schule in Germersheim. Weitere Informationen, Beratung und Anmeldung sind ab sofort bei der KVHS möglich: telefonisch unter 07274-53334 oder per Mail an vhs@kreis-germersheim.de. Es können maximal können 20 Teilnehmende aufgenommen werden, Anmeldeschluss ist der 18. Oktober dieses Jahres.