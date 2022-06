Solarzellen auf dem Epplesee? Ein vor Jahren diskutierter Vorschlag kehrt zurück. Eine Realisierung ist an eine wichtige Bedingung geknüpft.

Was in Leimersheim klappte, könnte doch auch in Neuburg klappen. Mit diesem Hintergedanken brachte die SPD im Ortsgemeinderat Neuburg jetzt einen Antrag auf den Tisch: Es soll geprüft werden, ob sich auf dem gemeindeeigenen Baggersee „Epple“ und auf anderen geeigneten Landflächen Solarzellen aufbauen ließen. In erster Linie hatten die Genossen damit die allgemeine Energiesituation im Blick: „Das Ziel der Energiewende ist zu einer der wichtigsten politischen Aufgaben geworden“, schrieb ihr Sprecher Norbert Pfirmann. Dies müsse „vor allem vor Ort umgesetzt werden“, betonte er, und „eine gute Zusammenarbeit der Akteure vor Ort kann dabei viel bewegen.“

Die Sozialdemokraten regten an, „dass ein schwimmender Photovoltaikpark auf dem Epplesee in Kooperation mit einem Anbieter auf Machbarkeit geprüft“ werden solle. Und führten als Vorbild den Baggersee des Kieswerks Pfadt in Leimersheim an. Ende November war dort eine 14.000 Quadratmeter große Fläche mit Solarpaneelen in Betrieb gegangen. Diese können Strom für 400 Haushalte produzieren.

An Versicherer gescheitert

Schon 2015 habe man mit der in Leimersheim tätigen Firma über eine Photovoltaikanlage auf dem Epplesee gesprochen, erinnerte Ortsbürgermeister Hermann Knauß (Wählergruppe). Die Gespräche seien gescheitert, weil dann eine Nutzung des Sees zum Baden oder Angeln nicht mehr möglich gewesen wäre. Die Firma habe damals keinen Versicherer gefunden, der dabei entstehende Schäden übernimmt, so Knauß. „Wenn es dieses Problem nicht mehr gibt, sollte einer Photovoltaikanlage nichts entgegen stehen“, sagte er – machte aber auch deutlich: Die Gemeinde kassiere bei einem solchen Projekt nicht „Unmengen von Geld“. 2015 sei es um „Ackerpachtpreise“ gegangen.

Auch wenn es derzeit noch keine konkreten Solarpläne für den Epplesee gibt: Mehrheitlich stünde der Ortsgemeinderat einem solchen Vorhaben aufgeschlossen gegenüber. Wobei: „Die Präferenz sollte auf dem Land sein und nicht auf dem Wasser“, fand Wählergruppen-Sprecher Klaus Hessert. Denn auch das ehemalige Epple-Kieswerk-Gelände oder andere geeignete Flächen sollen laut Gemeinderatsbeschluss auf eine mögliche Nutzung zur Energiegewinnung geprüft werden.

Baden nicht erlaubt

Ihre spätere Zustimmung für ein solches Projekt knüpfen alle Fraktionen jedoch an eine unumstößliche Bedingung: Die Nutzung des Epplesees als Bade-, Angel- oder Surfgewässer darf dadurch nicht eingeschränkt werden. Beim Leimersheimer Vorbild handele es sich nämlich – anders als in Neuburg – um einen Privatsee, in dem Baden nicht erlaubt sei, hieß es.