Nachdem es im ersten Anlauf nicht klappte, das Alte Sägewerk/Mittelmühle barrierefrei auszubauen, unternimmt die Gemeinde nun einen zweiten. Die Baugenehmigung für den Ausbau einer barrierefreien Toilettenanlage, eines barrierefreien Parkplatzes an der Mittelmühlstraße und eines neugestalteten Eingangs mit Rampe an der Südseite und neuer barrierefreier Tür habe die Kreisverwaltung bereits Ende 2021 erteilt – mit vier Jahren Gültigkeit, hieß es im Rat. Nachdem es mit dem Förderantrag für das Landesprogramm „Touristik für alle“ nicht geklappt hatte, will man nun sein Glück bei LEADER versuchen, wo es statt 85 Prozent nur einen Zuschuss von 75 Prozent für das 100.000-Euro-Projekt gebe. Der Kulturverein, der sich iim Alten Sägewerk regelmäßig Veranstaltungen anbietet und sich anfangs an den Kosten beteiligen wollte, kann das nun nicht mehr tun. Aufgrund der langen Planungsdauer seien die dafür vorgesehenen Mittel für andere Dinge ausgegeben worden, hieß es im Rat.

Gemeinde, Kulturverein und Tourismusverein versprechen sich mehr Veranstaltungsmöglichkeiten von dem Ausbau des Alten Sägewerks, der auch einer alternden Bevölkerung zugute komme, und den Ausbau der Infrastruktur für Menschen mit Behinderung.