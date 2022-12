Da in Gefahrensituationen die Bevölkerung wieder verstärkt mittels Sirenen alarmiert werden soll, wollte Ratsmitglied Klaus Kauffmann in der Gemeinderatssitzung wissen, ob es Informationen zu den Signalen geben wird, von denen kaum noch einer wisse, was sie bedeuten. Ortsbürgermeister Peter Gauweiler antwortete, dass das kreisweit einheitlich geregelt wird. Land und Kreis seien noch am Prüfen. Möglicherweise erhält Freisbach neben der Sirene auf dem Rathaus noch eine zweite auf dem Dach der Turnhalle, weil die eine fürs ganze Dorf nicht reicht, ergänzte Ratsmitglied Frank Raack, der auch stellvertretender Wehrführer ist.