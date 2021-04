Die zweite Straßenbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe kann frühestens im Jahr 2028 gebaut werden. Erst dann ist geklärt, ob Biotope, die zur Zeit neu angelegt werden, auch ihren Zweck erfüllen. Mit ihnen soll der Eingriff in die Natur durch den Brückenbau ausgeglichen werden. Es gibt aber noch etliche weitere Unwägbarkeiten.

Frühestens 2028 – diese Zahl nennt das baden-württembergische Verkehrsministerium in seiner Antwort auf eine CDU-Anfrage im Stuttgarter Landtag. Denn frühestens 2025 soll die naturnahe Umgestaltung der Alb in Karlsruhe fertig sein. Sie ist Teil der Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der 2. Rheinbrücke und gilt laut Verkehrsministerium Baden-Württemberg als „komplexe Maßnahme mit hohen technischen Anforderungen“. Unter anderem müssen Fragen des Hochwasserschutzes beantwortet werden und außerdem ist die Trasse einer Hochspannungsleitung tangiert. Alle anderen zeitkritischen Ausgleichsmaßnahmen – allesamt in Baden gelegen – sollen 2021 abgeschlossen sein. Danach müssen sie noch zwei Jahre auf ihre Wirksamkeit untersucht werden.

Hinzu kommen aber noch einige andere offene Punkte:

- Anders als in Rheinland-Pfalz ist in Baden-Württemberg der Planfeststellungsbeschluss noch nicht bestandskräftig. Zwar sind die Klagen der Stadt Karlsruhe und des BUND gegen die Brückenplanung durch Vergleiche erledigt. Eine dritte Klage der Stadt Philippsburg ruht aber nur. Sie richtet sich gegen Ausgleichsmaßnahmen. Hier laufen derzeit Verhandlungen zwischen dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Phillipsburg.

- Offen ist noch, ob die derzeitige Rechtslage für das abschließende Baurecht ausreicht. Dies kann erst beurteilt werden, wenn der Brückenentwurf vorliegt. Davon hängt zum Beispiel auch ab, wo der Radweg verlaufen wird. Beim Brückenentwurf ist Rheinland-Pfalz federführend, er liegt noch nicht vor.

- Die Entwurfsplanung fehlt auch für die im Vergleich vereinbarten Optimierungen des bestehenden Radwegs entlang der B10/Südtangente. Dafür ist Baden-Württemberg allein verantwortlich.

- Die im Vergleich vereinbarte Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des ÖPNV zwischen der Südpfalz und Karlsruhe steckt noch in den Anfängen. Die Abstimmung aller Beteiligten über die konkrete Aufgabenstellung der Studie soll der nächste Schritt sein.

- Die Anbindung an die B36 befindet sich noch im Stadium der Voruntersuchung. Für das Projekt – offizieller Name: „B293, Querspange 2. Rheinbrücke Karlsruhe (zur B36)“ – wurde noch kein Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Im Vergleich in Sachen „2. Rheinbrücke“ hat sich die Stadt Karlsruhe vorbehalten, gegen die B-36-Anbindung zu klagen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Brandl (Rülzheim), der auf die CDU-Anfrage im Stuttgarter Landtag aufmerksam gemacht hat, fordert von einer absehbar rund 30-jährigen Spanne zwischen Planungsbeginn und Umsetzung eine „Modernisierung des Planungsrechts“. „Auch Ausgleichsmaßnahmen müssen schneller umsetzbar sein“, so Brandl.