Die anonyme Gruppe „Eine Reicht!“ will mit einem Protestcamp den Bau der zweiten Rheinbrücke verhindern. Dass der längst beschlossen ist, ist den Gegnern egal. Eine Reaktion der Brückenbefürworter lässt nicht lange auf sich warten.

Um das Thema zweite Rheinbrücke ist es zuletzt ein wenig ruhiger geworden. Aber natürlich ist das angestrebte Bauwerk stets präsent. Erst recht bei den Autofahrern, die täglich aus der Südpfalz über den Rhein nach Karlsruhe pendeln und zuletzt wieder häufig im Stau standen. Sie sehnen sich den Baubeginn herbei. Doch wann dieser erfolgen wird, ist offen. Es wird weiter geplant.

Ruhig war es auch eher in dem Sinn, dass es schon länger keine Demonstrationen von Befürwortern und Gegnern mehr gab. Auch gab es keine Infoveranstaltungen, Diskussionsrunden oder Stellungnahmen in den Medien. Doch mit der Ruhe könnte es bald vorbei sein. Denn die anonyme Gruppe „Eine Reicht!“ hat ein Protestcamp angekündigt. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Bau der zweiten Rheinbrücke samt Anbindung an die B36 zu verhindern.

Aktionsbündnis Zweite Rheinbrücke reagiert

Rund zehn Mitglieder soll die aus Klimaaktivisten bestehende Gruppe haben. Sie hofft auf viele Mitstreiter, denn die Initiatoren wollen bemerkt haben, dass es in der Karlsruher Stadtgesellschaft eine große Ablehnung für die zweite Rheinbrücke gibt. Nun denn. Wirklich neue oder gar überzeugende Argumente hat die Gruppe bisher nicht. „Die Planung der zweiten Rheinbrücke ist Ausdruck einer völlig veralteten, autozentrierten Verkehrspolitik“, hat einer der Organisatoren des Protestcamps gesagt. So oder so ähnlich hat man das schon häufiger gehört. Aber wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Darüber zerbrechen sich nicht nur Zukunftsforscher und Autoentwickler den Kopf. Da die von Dorothee Bär, der früheren Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, einst herbeigesehnten Flugtaxis am Horizont noch nicht erkennbar sind, hat das Auto wohl doch eine Zukunft, wenn auch ohne Verbrennungsmotor. Und dass die für den Brückenbau vorgesehenen 266 Millionen Euro besser in den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden sollten, ist ein toller Vorschlag. So etwas hört sich immer gut an. Wie durchdacht das Ganze ist, ist wieder eine ganz andere Frage.

Nach der Ankündigung der Brückengegner ist auch das Aktionsbündnis Zweite Rheinbrücke aus dem Dornröschen-Schlaf erwacht. 2016 als Verein gegründet, war die Bürgerbewegung einige Zeit sehr aktiv, seit mindestens drei Jahren hat man von ihr aber auch nicht mehr viel gehört. Weder von Mitgliederversammlungen, Vorstandswahlen noch von irgendwelchen Aktionen. Gab’s die überhaupt? Mit der Ruhe ist es jetzt aber auch hier vorbei.

Ambitionierte Vorschläge

„Wir dürfen den Destruktiven nicht unsere Zukunft überlassen“ hat das Aktionsbündnis seine Pressemitteilung überschrieben. Dessen Vorsitzender Steffen Weiß kritisiert darin, dass „Dauernörgler und eine neue anonyme Gruppe“ wieder das Themenpaket aufmachten, obwohl Planung und Bau final gerichtlich festgestellt und abgesegnet seien und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen bereits umgesetzt wurden. Weiß erinnert daran, dass die Planung der nördlichen Rheinbrücke um einen Radweg ergänzt und für den Bereich zwischen den bestehenden Brücken bei Maxau eine Zweiradbrücke vorgeschlagen wurde, um neben einer Verbesserung für Radfahrer auch die E-Mobilität zu fördern.

Das Aktionsbündnis fordert die Gegner auf, die „Dagegen“-Schilder wegzulegen, denn die zusätzliche Rheinbrücke sei demokratisch legitimiert und juristisch abschließend genehmigt, und konstruktiv an der Lösung der Probleme mitzuarbeiten. Dann könne man über die Ausgestaltung der Brücke reden, etwa über Schienentrasse, Radweg, Busspur, Bahnanbindung oder einen überdachten Gehweg mit PV-Modulen. Das ist schon sehr ambitioniert. Ach ja, über eine Einflugschneise für Flugtaxis könnte man ja dann auch gleich reden. Für alle Fälle ...

