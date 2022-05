Zwei Autofahrer müssen ihre Wagen vorerst stehen lassen. Der Grund dafür ist einleuchtend, es gibt Regeln, die gelten für jeden Verkehrsteilnehmer. Bereits am Donnerstagmorgen wurde ein VW Polo in der Neuen Landstraße in Rülzheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Polizisten, dass das Fahrzeug mittels roter Fahrwerksfedern tiefergelegt wurde. Da der 18-jährige Fahrer keinen Nachweis über die Zulässigkeit der Tieferlegung vorlegen konnte, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Samstagnacht kontrollierte die Polizei einen VW Golf im Römerweg in Germersheim. Auch hier stellten die Polizisten fest, dass der 44-jährige Fahrzeugführer keine Bescheinigung für seine veränderten Reifen vorweisen konnte, sodass die Betriebserlaubnis ebenfalls erloschen ist. Beide Fahrer erhalten eine Anzeige und die Betriebserlaubnis erst zurück, wenn entweder fehlende Bescheinigungen nachgereicht werden oder die Autos in den Originalzustand versetzt werden.