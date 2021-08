Je 250 EURO spendet der Kath. Arbeiterverein für die Betroffenen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz sowie für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Haiti. Der Verein, so Vorsitzender Alfred Gadinger, will damit ein kleines Zeichen für die Solidarität mit den betroffenen Menschen setzen.