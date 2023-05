Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich zwei Gastronomen ziehen in diesen Wochen mit ihrem Restaurant um. Die RHEINPFALZ hat nach den Gründen für diese Entscheidung gefragt.

Das „Da Lorena“ in Germersheim schließt am 18. April. Der Gastronom Filippo Giacalone wechselt aus dem „Germersheimer Hof“ als Betriebsleiter in die „Festungslounge“.