Verbotene Candle-Light-Veranstaltungen am Rhein fanden am Sonntagabend auch in Germersheim und Leimersheim statt. Dies teilte die Kreisverwaltung an Anfrage mit. Eine weitere Veranstaltung mit etwa 100 Menschen gab es in Maximiliansau.

Laut Polizei haben in Germersheim rund 200, in Leimersheim rund 100 Menschen teilgenommen, so die Kreisverwaltung: „Nach Ansprache durch die Polizei löschten diese ihre Kerzen und verließen die Plätze.“ Das Ordnungsamt der Kreisverwaltung sei nicht vor Ort gewesen. Die Kreisverwaltung hatte die Veranstaltung am Rhein am Freitag verboten.

Die Frage, warum auf Kontrollen durch das Ordnungsamt verzichtet wurde, beantwortete die Kreisverwaltung nicht. Bei den ebenfalls verbotenen Veranstaltungen am Montagabend in Kandel, Germersheim und Wörth werde das Ordnungsamt allerdings vor Ort sein.