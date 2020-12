Leider sind im Kreis Germersheim zwei weitere ältere Personen an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie damit auf 36. Aktuell (Stand Donnerstag, 10. Dezember) gibt es im Landkreis 452 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 1927 Infizierte seit Beginn der Pandemie – das sind 35 mehr als am Mittwoch. In der Kita St. Josef in Zeiskam gibt es einen positiven Fall, meldet das Germersheimer Gesundheitsamt. Deshalb sei die Einrichtung bis 18. Dezember vorsorglich geschlossen. Auch gibt es derzeit verschiedene positive Fälle in Senioreneinrichtungen. Vorsorglich wurde für diese ein Besuchsverbot ausgesprochen: Palatina Altenpflegeheim Westheim, Senioreneinrichtung Haus Edelberg Bellheim, Caritas Altenzentrum St. Elisabeth Germersheim und ASB Seniorenzentrum Hagenbach.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 177 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie, 42 aktuell positiv Getestete, 128 Gesundete, 7 Verstorbene.

Stadt Wörth: 271/ 47/ 222/ 2

VG Kandel: 173/ 56/ 116/ 1

VG Jockgrim: 144/ 17/ 125/ 2

VG Rülzheim: 183/ 43/ 136/ 4

VG Bellheim: 261/68/180/ 13

Stadt Germersheim: 414