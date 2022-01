[Aktualisierung: 15 Uhr ] Aktuell gibt es im Landkreis 1744 bestätigte positive Fälle. Innerhalb eines Tages wurden 258 neue Fälle registriert. Damit beläuft sich die Gesamtzahl auf 15.294 nachgewiesene Infektionen seit dem Beginn der Pandemie. Es gibt zwei weitere Todesfälle in der Verbandsgemeinde Jockgrim. Die Gesamtzahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion im Kreis gestorben sind, beläuft sich damit auf 187.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Sie liegt laut Landesuntersuchungsamt am Donnerstag bei 962. Am Mittwoch lag sie bei 880,6, am Donnerstag vor einer Woche bei 561,2.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 916 Infizierte seit Beginn der Pandemie/79 aktuell infizierte Personen/814 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 2117/324/1780/13

VG Kandel: 1473/171/1289/13

VG Jockgrim: 1785/168/1586/31

VG Rülzheim: 1578/162/1402/14

VG Bellheim: 1618/124/1458/36

Germersheim: 3573/450/3095/28

VG Lingenfeld: 2234/266/1939/29

Kreis GER: 15294/1744/13363/187