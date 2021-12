Zu zwei Einbrüchen in Corona-Testzentren mit einem geschätzten Gesamtschaden von 2200 Euro kam es von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20 und 12 Uhr in Karlsruhe-Grünwinkel und Stutensee-Blankenloch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Corona Teststation in Grünwinkel, indem sie die Containertüre aufhebelten. Dort entwendeten sie rund 450 Schnelltestkits in einem Wert von circa 2200 Euro. Mit ähnlicher Vorgehensweise hebelten unbekannte Täter in Stutensee-Blankenloch die Zugangstüre auf. Da sich keine Wertgegenstände im Container befanden, wurde nichts entwendet.