„Schweren Herzens“ hat sich laut Bürgermeister Martin Volz die Gemeinde Minfeld nach Absprache mit dem Musikverein dazu entschlossen, die Minfelder Kerwe dieses Jahr abzusagen. Eigentlich sollte sie wie immer am zweiten Septemberwochenende stattfinden. „Aufgrund der jetzigen Lage scheint es uns nicht möglich, die Kerwe in der uns bekannten und auch traditionellen Art durchzuführen“, so Volz. 2021 hofft die Gemeinde, die Kerwe-Tradition dann wieder wie gewohnt fortsetzten zu können.

Nachdem wegen der Corona-Epidemie in Ottersheim bisher schon fast alle Veranstaltungen ausgefallen sind, kann nun nach Meldung der Gemeindeverwaltung auch am 2. Septemberwochenende die „Oddeschemer Kerwe“ als ältestes und weithin beliebtes Dorffest nicht gefeiert werden. Die Verwaltung bittet um Verständnis für diese Entscheidung zum Schutz aller „Kerwebeteiligten“ und hofft auf eine unbehinderte Kerwe im nächsten Jahr.