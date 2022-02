Am Wochenende werden in der Stadthalle in Kandel erneut Impftermine angeboten: Und zwar am Freitag, 11. Februar, 16 bis 18 Uhr, und am Samstag, 12. Februar, 11 bis 13 Uhr. Unter www.terminland.eu/VG-Kandel kann man Termine für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung (Booster) vereinbaren. Gerne hilft auch die Verbandsgemeindeverwaltung unter Telefon 07275 960124 (montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr) bei der Anmeldung. Geimpft wird mit den Mitteln von Biontech und Moderna. Bürgermeister Volker Poß und der Erste Beigeordnete der Stadt Kandel, Michael Gaudier, rufen die Bevölkerung auf, dieses niederschwellige Angebot anzunehmen. Gerade in den kommenden Wochen werde es darauf ankommen, die hohen Infektionszahlen zu bremsen. Die in Kooperation mit Stadt und Verbandsgemeinde Kandel angebotene Impfaktion gegen Corona mit den beiden Ärzten Dr. Thomas Dambach (Kandel) und Dr. Rainer Fritz (Wörth) finde weiter großen Zuspruch. Zwischenzeitlich seien bereits 1200 Impfungen gegen Corona verabreicht werden. Die beiden Ärzte sind mit dem Verlauf der Aktion in der Stadthalle sehr zufrieden. Alle verfügbaren Dosen konnten genutzt werden, auch gab es kaum Wartezeiten. Selbst Personen, die ohne Termin vorbei kamen, konnten geimpft werden.