Weder der Weihnachtsmarkt in Germersheim noch der Chrsitkindlmarkt in Sondernheim werden stattfinden. Sowohl die Stadt Germersheim als auch der die Kulturgemeinde Sondernheim sagen die Märkte ab. „Wir haben uns diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht“, teilt Bürgermeister Marcus Schaile mit. Die Pläne waren in vollem Gang. „Letztlich haben aber die steigenden Zahlen und erschreckenden Meldungen der letzten Tage schlichtweg in unseren Planungen überholt.“ Die Teilnehmer stünden seit Wochen in den Startlöchern, ergänzt der Vorsitzende der Kulturgemeinde Sondernheim, Ingo Schneider. Es sei aber eine „ganz klar sinnvolle Entscheidung“.