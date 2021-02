Aufmerksam gemacht durch einen Bericht in der RHEINPFALZ, sei es für die CDU-Fraktion im Bellheimer Verbandsgemeinderat ein ehrlich gemeintes Anliegen gewesen, anzufragen, ob ein Anschluss von Zeiskam an die Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe aus rechtlichen und technischen Gründen möglich ist. Das schreibt Alfred Gadinger in einer Stellungnahme für die CDU-Fraktion zur Kritik im Leserbrief von Dirk Kröger in der RHEINPFALZ vom 25. Februar.

Bekanntlich werde die von der Wasserversorgung Germersheimer Nordgruppe geplante Wasserenthärtung für die Zeiskamer zu nicht unerheblichen Mehrkosten bei den Wassergebühren führen, schreibt Gadinger. Und damit werde es zu unterschiedlichen Wasserpreisen in der Verbandsgemeinde kommen. Nicht mehr und nicht weniger stecke hinter der Anfrage. Gadinger: „Der fachlichen und fundierten Stellungnahme von Verbandsdirektor Friedmann war zu entnehmen, dass ein Anschluss von Zeiskam an die Südgruppe zu hohen Kosten führen würde, die letztendlich von Zeiskam zu übernehmen wären. Von daher werden wir unser Anliegen nicht mehr weiter verfolgen.“

Der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat wahltaktisches Verhalten vorzuwerfen oder gar zu unterstellen, sie würde mit den Gegnern der (Entkalkungs-)Maßnahme gemeinsame Sache machen, entbehre jeder Grundlage.