Die Verbandsgemeinde Jockgrim plant mit der Verbandsgemeinde Rülzheim künftig interkommunal zusammenzuarbeiten. Die beiden Kommunen möchten sich nach derzeitigem Stand ab Januar 2022 eine Vollzeitstelle teilen, deren Aufgabengebiet das Bearbeiten von Zuschussanträgen umfasst.

Bei der Verbandsgemeinde Jockgrim geht die Mitarbeiterin, die sich bisher dezentral im Baubereich um Zuschussanträge gekümmert hat, in Ruhestand. Künftig sollen alle diesbezüglichen Arbeiten aus diesem Bereich und aus den anderen Fachabteilungen von nur einer Person gebündelt bearbeitet werden. Diese wird dann die Anträge für Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden stellen, die Zahlungen überwachen und die Verwendungsnachweise erstellen. Diese Arbeiten haben in Jockgrim einen Umfang, um eine 50-Prozent-Stelle auszufüllen.

Die Situation sei bei der Verbandsgemeinde Rülzheim vergleichbar, hieß es. Deshalb soll eine Person für eine örtlich geteilte Vollzeitstelle eingestellt werden, Jockgrim kümmert sich um die Stellenausschreibung, wählt einen passenden Bewerber oder eine Bewerberin aus und wird auch einstellen. Die soll tageweise in den beiden Verwaltungen arbeiten, die Arbeitsplätze werden von den beiden Kommunen eigenständig eingerichtet und finanziert. Dazu wird zwischen Rülzheim und Jockgrim ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, dem der VG-Ratin seiner Sitzung am Montag einstimmig zustimmte. Der VG-Rat Rülzheim entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag.