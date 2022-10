Bei einem Streit unter vier Männern im Alter von 24 bis 30 Jahren an einer Tankstelle in der Amalienstraße sind am Samstag gegen 23.20 Uhr zwei der Beteiligten durch Messerstiche verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die genauen Tatabläufe ermittelt die Polizei noch. Nach deren Angaben ist der Grund für die Auseinandersetzung der Vier noch unklar.